Спорт и диета
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Спорт и диета

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Постные полки в супермаркетах: как не попасться на уловки маркетологов и найти действительно достойные блюда

Постные полки в супермаркетах: как не попасться на уловки маркетологов и найти действительно достойные блюда

Каждый год в преддверии поста продуктовые сети будто просыпаются от спячки и начинают активно лепить зелёные стикеры «Пост» на всё, что хотя бы отдалённо напоминает растительную пищу.

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