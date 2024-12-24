Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол в своем ежегодном отчете Festivus Report подверг критике нецелевые расходы из госбюджета США, заявив, что миллионы долларов, выделяемые Киеву, идут на финансирование украинских тиктокеров и Instagram*-блогеров.

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Комментарии
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M
Malina
Хохложопые идиотки, сбежавшие из дурки.
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18 час.
Надежда Петракова
Да кто бы сомневался в наглости и тупоумии Зеленского(((😁👎🤪
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17 час.
Игорь Василевский
Деньги пиндос потратил с умом. 1. На обновление и освежение собственного оружейного парка. 2. На откаты себе, любимому. 3. На уничтожение конкурента в лице гейропы. 4. На ослабление нашего людского потенциала. Все как в годы 2й МВ. Цинично и расчетливо
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4 час.

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