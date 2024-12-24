В США ужаснулись, на что уходят их деньги на Украине

Да кто бы сомневался в наглости и тупоумии Зеленского(((😁👎🤪

Игорь Василевский

Деньги пиндос потратил с умом. 1. На обновление и освежение собственного оружейного парка. 2. На откаты себе, любимому. 3. На уничтожение конкурента в лице гейропы. 4. На ослабление нашего людского потенциала. Все как в годы 2й МВ. Цинично и расчетливо