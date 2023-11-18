ВСУ в пятницу выпустили по Белгородской области около пятидесяти снарядов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром в субботу, 18 ноября, заявил, что за минувшие сутки Вооруженные силы Украины выпустили по шести приграничным районам региона около пятидесяти снарядов.
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