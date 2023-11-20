Путин примет участие в передаче регионам техники для общественного транспорта

Как сообщил журналистам в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии передачи субъектам РФ крупной партии нового общественного транспорта в рамках широкомасштабной программы по обновлению общественного транспорта.