Daily Moscow
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Daily Moscow

208 подписчиков

Путин примет участие в передаче регионам техники для общественного транспорта

Путин примет участие в передаче регионам техники для общественного транспорта

Как сообщил журналистам в понедельник, 20 ноября, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, президент Владимир Путин сегодня примет участие в церемонии передачи субъектам РФ крупной партии нового общественного транспорта в рамках широкомасштабной программы по обновлению общественного транспорта.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх