Глава Росавиации и губернатор ЯНАО обсудили развитие воздушного транспорта в округе

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров встретился с губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым. На встрече обсуждались перспективы развития воздушной отрасли на Ямале, а также развитие беспилотной авиации в округе.
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