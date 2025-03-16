Саманный пол: почему наши предки не мерзли зимой?

Nikolia Vovchenko

М,да...И,ведь найдётся идиот,что поверит этому"строителю" и вбухает уйму времени,сил и средств,чтобы повторить у себя подобный бред ...А,ведь автор даже не знает того,что по структуре ГЛИНА является ...материалом(специально не стал писать,так как раньше это изучали и знали, а нынешние горе-строители видимо забили)и потому ни одна дорога не служит положенного срока без ремонта,да и множество домов и сооружений чуть что коробит,перекашивает и они "почему то"лопаются,даже если их и сделать из железобетона.А,всё почему...Потому,что, хорошо если построили лет пять назад,а уж потом ремонт??? нужно делать,а ведь так бывает,особенно если строят быстренько(по современным технологиям),то построили и тут же ремонт через год..."Супер"