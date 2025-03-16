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Квартира, дом, дача

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Саманный пол: почему наши предки не мерзли зимой?

Саманный пол: почему наши предки не мерзли зимой?

Возможно, вы удивитесь, но саманные полы — это не пережиток прошлого, а проверенное временем решение, которое даже сегодня может конкурировать с современными материалами.

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Комментарии
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Nikolia Vovchenko
М,да...И,ведь найдётся идиот,что поверит этому&quot;строителю&quot; и вбухает уйму времени,сил и средств,чтобы повторить у себя подобный бред ...А,ведь автор даже не знает того,что по структуре ГЛИНА является ...материалом(специально не стал писать,так как раньше это изучали и знали, а нынешние горе-строители видимо забили)и потому ни одна дорога не служит положенного срока без ремонта,да и множество домов и сооружений чуть что коробит,перекашивает и они &quot;почему то&quot;лопаются,даже если их и сделать из железобетона.А,всё почему...Потому,что, хорошо если построили лет пять назад,а уж потом ремонт??? нужно делать,а ведь так бывает,особенно если строят быстренько(по современным технологиям),то построили и тут же ремонт через год...&quot;Супер&quot;
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18 час.
ПК
Павел Коновалов
Ты в аулы нас гонишь
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17 час.
ч
чак
У строителя весеннее обострение. Пусть едет к чуркам.
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14 час.
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