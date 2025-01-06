Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Виктор Луговой
    Пусть намазывается - и пусть умазывается хоть по самы гланды, но тока шоб не для всеобчего оборзения. Дети, дамы, все...Штраф и в аул: из...
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Добро и Зло. Созидание и разрушение

Добро и Зло. Созидание и разрушение

Памяти Алекса Коробова посвящаетсяАртур Кларк, Рэй Брэдбери, Курт Воннегут – все эти замечательные люди (и многие другие) были ужасно разочарованы тем, что человечество тратит огромные ресурсы на всякую фигню вместо того, чтобы развивать что-то действительно полезное и нужное.

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