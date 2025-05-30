Замглавы МИД Руденко: Россия надеется, что Киев серьезно подойдет к переговорам

Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко сообщил, что Россия надеется, что Киев всерьез подойдет к переговорам в Стамбуле и воспользуется возможностью для достижения мирного разрешения конфликта.
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