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А вы знали? Старые названия улиц Майкопа

А вы знали? Старые названия улиц Майкопа

Старые названия улиц Майкопа Адыгейская − 1−я ЯрмарочнаяБутарева − ДубягскаяВерещагина − переулок Акскаковский, потом КонстантиновскийВорошилова − Дмитриевская, потом Гражданская8 марта − 2−я ЯрмарочнаяГагарина − Поповская, БольничнаяГерцена − ЖелезнодорожнаяГоголя − КомандирскаяГончарова − ОбрывнаяГорького − ОльгинскаяГребенштейна − СадоваяСофьи Дальней − переулок ПарковыйЖуковского − Полковая, потом ШоссейнаяЖуравлева − ФевральскаяЗаводская − АндреевскаяЗюзина − ШирокаяКольцова − КладбищенскаяКороленко − ЕвдокиевскаяКороткая − ПровиантскаяКраснооктябрьская − Садовая, 1903 − Офицерская, 1909 − Телеграфная, 1920 − современное название.

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