Монфокон - главная виселица средневековой Франции

Повешение всегда было самым популярным методом казни. Быстро, надежно и, что самое главное, легкодоступно: подвесить человека можно на любом объекте или конструкции, которая достаточно высока, чтобы выдержать вес тела.
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