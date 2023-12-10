В США захотели сохранить старые истребители пятого поколения

Конгресс США предложил сохранить старые истребители F-22A Raptor Американские законодатели предложили сохранить старые истребители пятого поколения F-22A Raptor, которые Военно-воздушные силы (ВВС) хотят законсервировать.
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