В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах

Угрюмый лимон о финансах Всем доброго времени суток. Этим летом произошла странная история с мигрантами, которые записали целое видеообращение к нашему главе государства.
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