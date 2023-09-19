В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах

Дмитрий Северюхин

Согласен, но мы остались людьми! Не нужно опускаться до зверей! Я понимаю, сколько негатива уже накопилось, но оставайтесь человеками!!! Именно это нас, россиян отличает от остального мира. Так оставайтесь россиянами! Мира всем и добра! Если не мы, то кто? Решать проблемы нужно мирно, а не кардинально. Я не за насилие. Мне самому не нравится таджик на уборке мусора, но такова реальность. И дело не в его вере. Будьте толерантны.