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В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах

В Котельниково стало еще хуже: мигранты повсюду торгуют овощами и тухлой шаурмой. Вот, к чему привел неоднозначный закон о мигрантах

Угрюмый лимон о финансах Всем доброго времени суток. Этим летом произошла странная история с мигрантами, которые записали целое видеообращение к нашему главе государства.

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Комментарии
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В
Василий
Полагаю что строгость исполнения этого закона в основном зависит от полицаев. Выдержат ли они?
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1 час.
zoubova
Прекратить давать семьям соц.льготы.Приезали работать ,работайте,а семья тут не нужна.От слова СОВСЕМ.
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1 час.
Дмитрий Северюхин
Согласен, но мы остались людьми! Не нужно опускаться до зверей! Я понимаю, сколько негатива уже накопилось, но оставайтесь человеками!!! Именно это нас, россиян отличает от остального мира. Так оставайтесь россиянами! Мира всем и добра! Если не мы, то кто? Решать проблемы нужно мирно, а не кардинально. Я не за насилие. Мне самому не нравится таджик на уборке мусора, но такова реальность. И дело не в его вере. Будьте толерантны.
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9 мин.

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