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Сторонника Навального, спонсировавшего ВСУ, задержали за госизмену

Сторонника Навального, спонсировавшего ВСУ, задержали за госизмену

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали сторонника Алексея Навального*, который спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и вел проукраинские информационные ресурсы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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