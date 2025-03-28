Сторонника Навального, спонсировавшего ВСУ, задержали за госизмену

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко В Санкт-Петербурге сотрудники ФСБ задержали сторонника Алексея Навального*, который спонсировал Вооруженные силы Украины (ВСУ) и вел проукраинские информационные ресурсы, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
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