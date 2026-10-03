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Жезуш на вопрос о примирении с Роналду: «Криштиану – символ сборной и Португалии. После игры с Норвегией у нас будет достаточно времени, чтобы поговорить об этом»

Главный тренер сборной Португалии  Жорже Жезуш высказался о ситуации с Криштиану Роналду. Напомним, накануне матча Лиги наций против Дании в Копенгагене (4:2) Роналду покинул расположение сборной из-за конфликта с 72-летним специалистом.

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