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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Очищение от скверны: Необычный экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom получил новый ...

Очищение от скверны: Необычный экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom получил новый ...

Очищение от скверны: Необычный экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom получил новый трейлер и дату выходаВ новом трейлере было показано много геймплея, который сочетает в себе экшен от третьего лица и тактическую механику в стиле tower defense.

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