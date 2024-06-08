Очищение от скверны: Необычный экшен Kunitsu-Gami: Path of the Goddess от Capcom получил новый трейлер и дату выходаВ новом трейлере было показано много геймплея, который сочетает в себе экшен от третьего лица и тактическую механику в стиле tower defense.
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