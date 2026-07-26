Над Рязанской областью сбили один беспилотник

К счастью, погибших и пострадавших нет. Всего в течение 25 июля с 08:00 до 20:00 ВС РФ сбили 146 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.