Трамп: продолжение работы агентства по реагированию на ЧС под вопросом

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в эффективности работы Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA), отметив, что его деятельность слишком затратна для бюджета и приносит недостаточно пользы.
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