Наша пощечина США, как очередное доказательство их слабости

Зря многие не слишком обратили внимание на это событие. А ведь оно стоит того. Кроме этого, в нём спрятан очень глубокий тайный смысл, если понять который, то картина противостояния России и США заиграет совсем другими красками.
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