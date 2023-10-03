Французская Leroy Merlin возглавила рейтинг зарубежных компаний в РФ

В тройку крупнейших по объемам выручки иностранных компаний в нашей стране по итогам прошлого года вошли уже названная розничная сеть товаров для дома из Франции, а также японская JT Groupe и американская Philip Morris International.
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