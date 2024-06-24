Нефть упала, несмотря на атаки хуситов

Нефть продолжает дешеветь в понедельник, несмотря на эскалацию нападений на суда вблизи Йемена. Марка Brent находится выше отметки $85 за баррель, а West Texas Intermediate — ниже $81, сообщает Bloomberg.
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