Мегавайтсия: Высший хищник эпохи до динозавров. Это не рептилия и не млекопитающее. Жил в России и мог быть ядовит

Древнейшие ядовитые позвоночные животные, известные науке, — змеи. Возможно, уже в конце мелового периода, когда нептичьи динозавры завершали своё правление, те вовсю пользовались ядом.
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