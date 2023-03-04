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Мегавайтсия: Высший хищник эпохи до динозавров. Это не рептилия и не млекопитающее. Жил в России и мог быть ядовит

Мегавайтсия: Высший хищник эпохи до динозавров. Это не рептилия и не млекопитающее. Жил в России и мог быть ядовит

Древнейшие ядовитые позвоночные животные, известные науке, — змеи. Возможно, уже в конце мелового периода, когда нептичьи динозавры завершали своё правление, те вовсю пользовались ядом.

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