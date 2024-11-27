В пригороде Харькова поражено скопление пехоты и техники ВСУ

В зоне расположения сил и техники ВСУ в пригороде Харькова был нанесен удар, в результате которого произошла детонация, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев .
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