Врач Кондрахин объяснил, чем грозит редкая смена постельного белья

Регулярная смена постельного белья — важный аспект поддержания здоровья, предупреждают медики. Врач-терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в интервью для Москвы 24 отметил, что редкая стирка постельных принадлежностей может привести к ряду неприятных последствий, включая аллергические реакции и даже инфекции.