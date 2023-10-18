Пленный боец ВСУ: командование Запорожского направления не владеет ситуацией

Командиры украинской армии на Запорожском направлении фронта не владеют ситуацией на поле боя и отправляют военных на российские позиции, считая их своими, сообщил пленный боец 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Шутко.
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