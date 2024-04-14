Чиновники уговаривают курганцев экстренно эвакуироваться из Челноково. Фото, видео

В Кургане в микрорайоне Челноково эвакуационные группы начали обход по домам. Группа состоит из чиновников, которые рассказывают жильцам о том, что нужно делать и где находятся пункты временного размещения граждан.
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