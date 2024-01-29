Какой праздник отмечают православные верующие 30 января 2024 года Анна МалекУправляющий религиозным временем, православный календарь возвестит верующим ответы на множество вопросов, к примеру, позволит узнать, какое богослужебное торжество встречается во вторник, 30 января 2024 года.