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Какой праздник отмечают православные верующие 30 января 2024 года

Какой праздник отмечают православные верующие 30 января 2024 года

Какой праздник отмечают православные верующие 30 января 2024 года Анна МалекУправляющий религиозным временем, православный календарь возвестит верующим ответы на множество вопросов, к примеру, позволит узнать, какое богослужебное торжество встречается во вторник, 30 января 2024 года.

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