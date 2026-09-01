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Аргументы и Факты

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В РФ с сентября ввели типовой порядок предоставления общежитий студентам

В РФ с сентября ввели типовой порядок предоставления общежитий студентам

С 1 сентября в России начнет действовать типовой порядок предоставления студентам мест в общежитиях. Документ утвержден совместным приказом Минобрнауки и Минпросвещения России.

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