Как себя чувствует овдовевшая Диана Гурцкая, в каком она состоянии

smi.todayШоу-бизнесПодписатьсяКак себя чувствует овдовевшая Диана Гурцкая, в каком она состоянииТри недели назад муж Дианы Гурцкой, известной российской певицы, ушел из жизни, оставив незрячую супругу вне себя горя.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСМСергей МедведевДержитесь,Диана!Сочувствую Вашему горю!Моей мамы не стало три года тому назад,а мне иной раз кажется ,что мама ушла в магазин и скоро придёт домой с полной сумкой продуктов.Увы,с кладбища домой мёртвые не возвращаются.Ответить13 час.
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