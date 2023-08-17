Как себя чувствует овдовевшая Диана Гурцкая, в каком она состоянии

СМ

Сергей Медведев

Держитесь,Диана!Сочувствую Вашему горю!Моей мамы не стало три года тому назад,а мне иной раз кажется ,что мама ушла в магазин и скоро придёт домой с полной сумкой продуктов.Увы,с кладбища домой мёртвые не возвращаются.