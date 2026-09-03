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Ученые нашли общий механизм, связывающий пять разных заболеваний

Ученые нашли общий механизм, связывающий пять разных заболеваний

Британские исследователи приблизились к разгадке одного из самых загадочных состояний современной медицины — хронической усталости, которая годами лишает людей сил.

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