В Красноярском крае полицейские и общественники встретились за круглым столом с многодетными семьями

Организаторами мероприятия выступили Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г. Железногорск, Общественный совет при Управлении и руководитель клуба многодетных семей города Нина Лебедева.
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