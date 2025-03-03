Политика как он...
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Политика как она есть

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Yle: Финляндия будет участвовать в разработке мирного плана для Украины

Yle: Финляндия будет участвовать в разработке мирного плана для Украины

Президент Финляндии Александер Стубб, комментируя лондонский саммит по украинскому вопросу, заявил, что Хельсинки будут участвовать в разработке мирного плана.

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Комментарии
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саша пупкин
Не пойму я, вроде взрослые люди, управляют хоть и мелкими, но государствами)))) Хто вас, йододефицитных приглашал, для обсуждения хоть каких-то планов????))))
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23 час.
Николай Кучков
Главное-люди и страны , которые в НАТО , окружают и накапливают силы , снабжают украину. будут разрабатывать мирное соглашение!Их соглашение -первым пунктом уничтожение России и россиян. Пока штаты не вмешиваются, я бы смыл самого главного зачинщика-мелкобританию,остальные ссыкуны и подпевалы ничего не значащие клопы вонючие заткнулись бы. По сути их тоже нужно денафицировать!! Орешник в помощь!!
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22 час.
Егор Иванов
Финны - такие же твари как и болгары. Мало им наваляли во время ВОВ. Чухонцы гребаные
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3 мин.
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