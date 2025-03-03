Yle: Финляндия будет участвовать в разработке мирного плана для Украины

Не пойму я, вроде взрослые люди, управляют хоть и мелкими, но государствами)))) Хто вас, йододефицитных приглашал, для обсуждения хоть каких-то планов????))))

Николай Кучков

Главное-люди и страны , которые в НАТО , окружают и накапливают силы , снабжают украину. будут разрабатывать мирное соглашение!Их соглашение -первым пунктом уничтожение России и россиян. Пока штаты не вмешиваются, я бы смыл самого главного зачинщика-мелкобританию,остальные ссыкуны и подпевалы ничего не значащие клопы вонючие заткнулись бы. По сути их тоже нужно денафицировать!! Орешник в помощь!!