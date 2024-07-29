В Тверской области растут объёмы производства молока

В этом году в Тверской области значительно выросли объёмы производства молока. Так, с начала 2024-го хозяйства Верхневолжья произвели больше 120 000 тонн молока, что на 15% выше аналогичного периода прошлого года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии