Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Пропавший архив Посольского приказа: какие документы погибли в Смуту и что осталось

Русское государство XVI века было государством бумажным. Договоры, переписка с ханами и королями, следственные дела, родословцы, разряды — всё это хранилось в Кремле, в ведении Посольского приказа, и составляло то, что историки называют Царским архивом.

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