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Смесители для жёсткой воды: как аэратор помогает снизить налёт и сэкономить воду

Смесители для жёсткой воды: как аэратор помогает снизить налёт и сэкономить воду

Жёсткая вода знакома многим: белый налёт на чайнике, тусклый кран и постоянная борьба с известковым осадком.

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