Стратегический проект. Россия и Турция готовы сорвать газовый джекпот

Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества© РИА Новости / POOL Москва и Анкара вплотную подошли к реализации проекта крупнейшего международного газового хаба.
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