Открытие ледовой арены УГМК. Крупнейшее спортивное крытое сооружение на Урале и одна из самых технологичных арен в России.
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Открытие ледовой арены УГМК. Крупнейшее спортивное крытое сооружение на Урале и одна из самых технологичных арен в России.
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