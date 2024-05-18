Вес Усика был неправильно определен на взвешивании к бою против Фьюри

Вес чемпиона мира по боксу по версии IBF, WBO и WBA, украинца Александра Усика был неправильно определен на церемонии взвешивания перед поединком против чемпиона мира по боксу по версии WBC, британца Тайсона Фьюри.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии