С Агаларовым и Глушаковым, без Тюкавина, Крицюка и Зиньковского. Анализируем итоговый состав сборной России

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный список из 26 игроков, которые вызваны на октябрьский сбор национальной команды с матчами против Словакии и Словении.
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