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С Агаларовым и Глушаковым, без Тюкавина, Крицюка и Зиньковского. Анализируем итоговый состав сборной России

С Агаларовым и Глушаковым, без Тюкавина, Крицюка и Зиньковского. Анализируем итоговый состав сборной России

Тренерский штаб сборной России огласил окончательный список из 26 игроков, которые вызваны на октябрьский сбор национальной команды с матчами против Словакии и Словении.

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Алевтина Трофимова
О составе сборной России Вопросов к Карпину – минимум: - зачем Осипенко: он – основной центральный защитник «Ростова», который пропускает в каждом матче. - почему отцепили Зиньковского: парень давно наиграл на сборную – ещё в сезоне-2019/20, когда стал лучшим ассистентом «Крыльев» в РПЛ (8 передач). - что с Миранчуком, который мало играет в «Аталанте»: с другой стороны, у него такой индивидуальный уровень, что он может затащить, даже не имея практики. Как с Финляндией на Евро-2020. p.s. Очень жду дебюта Агаларова! И хотя бы каких-то минут для Глушакова - ценю целеустремленность.
Алевтина Трофимова
И непонятен вызов Кудряшова и невызов Скопинцева, который, по мне, очень прилично смотрелся в последних матчах за Динамо
Лена Мисько
1. Кто если не Осипенко? Есть у нас защитники на голову лучше? - проблемная позиция в сборной, отношения с Карпиным, плюс Осипенко действительно неплохой защитник. 2. Про Зиньковского... впереди важные матчи, навряд ли Карпин выпустит игроков без адаптации, опыта и сыгранности.
Лена Мисько
Как бы с Мальтой Осипенко в сборной был одним из лучших на поле... и статистика об этом говорит, а ситуация в Ростове это отдельная песня.

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