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Челябинка, заказавшая сожительницу бывшего мужа, повторно предстанет перед судом

Челябинка, заказавшая сожительницу бывшего мужа, повторно предстанет перед судом

В Челябинске отменили приговор ревнивице, пытавшейся облить соперницу кислотой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор 49-летней челябинке, планировавшей покушение на сожительницу бывшего мужа.

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