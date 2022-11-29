Челябинка, заказавшая сожительницу бывшего мужа, повторно предстанет перед судом

В Челябинске отменили приговор ревнивице, пытавшейся облить соперницу кислотой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор 49-летней челябинке, планировавшей покушение на сожительницу бывшего мужа.
В Челябинске отменили приговор ревнивице, пытавшейся облить соперницу кислотой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд отменил приговор 49-летней челябинке, планировавшей покушение на сожительницу бывшего мужа.
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