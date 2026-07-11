Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Океаническое дно расходится на глазах

Океаническое дно расходится на глазах

Разбегание литосферных плит зафиксировали в моменте. В феврале 2024 г. сотрудники французского Национального центра научных исследований вместе с коллегами из Гидроакустического и геодезического наблюдательного центра на острове Амстердам в Индийском океане установили на океанском дне гидрофоны и акустические датчики, чувствительные к смещениям морского дна и землетрясениям, а также датчики, реагирующие на изменения в давлении воды.

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