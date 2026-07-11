Океаническое дно расходится на глазах

Разбегание литосферных плит зафиксировали в моменте. В феврале 2024 г. сотрудники французского Национального центра научных исследований вместе с коллегами из Гидроакустического и геодезического наблюдательного центра на острове Амстердам в Индийском океане установили на океанском дне гидрофоны и акустические датчики, чувствительные к смещениям морского дна и землетрясениям, а также датчики, реагирующие на изменения в давлении воды.