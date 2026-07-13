«Буферная зона»: какую часть Украины нужно освободить, чтобы обеспечить безопасность?

Юрий Ильинов

Ракета ударила по ангару, где мог находиться гигантский БПЛА США MQ-4C Triton Американский военный контингент на Ближнем Востоке, судя по всему, понес очередную чувствительную потерю. Речь идет о возможном уничтожении стратегического беспилотного разведчика MQ-4C Triton, цена которого достигает 240 миллионов долларов. По имеющимся данным, дорогостоящий аппарат мог быть поражен не в воздухе, а прямо на земле - во время удара по ангару на авиабазе имени Принца Хассана, расположенной на территории Иордании. Этот объект инфраструктуры был включен в список целей в рамках масштабного ответного удара, нанесенного иранскими вооруженными силами по американским базам в регионе. Удар, по всей видимости, был тщательно спланирован и пришелся как раз по тем точкам, где американцы размещают свою самую дорогую и уязвимую технику. Ситуация развивается по уже знакомому сценарию: в первые часы после инцидента Пентагон, как это часто бывало в подобных случаях, хранит гробовое молчание и отказывается от официальных комментариев. Официальные представители США традиционно предпочитают сначала "не подтверждать" потери, однако, судя по историческому опыту, информационная блокада долго не продержится. Уже в ближайшее время в социальных сетях и у профильных военных обозревателей, вероятно, появятся не только свидетельства очевидцев, но и более четкие снимки последствий, которые заставят Вашингтон признать факты. Если данные об уничтожении MQ-4C Triton найдут официальное подтверждение, то этот инцидент станет уже третьим случаем потери данного типа беспилотников в данном регионе с начала текущего года. Стоит напомнить, что MQ-4C Triton - это не просто дрон, а один из крупнейших серийных разведывательных аппаратов в мире, представляющий собой настоящий летающий радар. Его внушительные габариты впечатляют: длина фюзеляжа составляет 14,5 метра, а размах крыла достигает почти 40 метров (39,9 м) при высоте в 4,6 метра. Взлетает эта махина с нормальной массой более 14,6 тонны. Аппарат способен развивать скорость до 610 км/ч и оставаться в воздухе до 30 часов, преодолевая расстояние в 15 200 километров. Практический потолок в 17 000 метров позволяет ему вести наблюдение за огромными территориями. Начинка дрона включает новейшую радиолокационную станцию и комплекс сенсоров, которые позволяют сканировать обширные морские и наземные пространства в любую погоду. Потеря даже одного такого аппарата - это не только удар по бюджету, но и серьезная брешь в системе разведки США на ближневосточном театре военных действий.