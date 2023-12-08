Лучшие Анекдоты из Питера за 08.12.2023

🐔🐔🐔 Зима в Питере - это, когда с утра на улице к тебе подходит мужчина и вежливо спрашивает: - Извините, сейчас утро или вечер? 🐔🐔🐔 Как говорят опытные кулинары: - Мы и на вас приправу найдём! 🐔🐔🐔 При наличии острого языка желательно иметь в запасе либо быстрые ноги, либо сильные руки.