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Анекдоты и Шутки из Питера

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Лучшие Анекдоты из Питера за 08.12.2023

Лучшие Анекдоты из Питера за 08.12.2023

🐔🐔🐔 Зима в Питере - это, когда с утра на улице к тебе подходит мужчина и вежливо спрашивает: - Извините, сейчас утро или вечер? 🐔🐔🐔 Как говорят опытные кулинары: - Мы и на вас приправу найдём! 🐔🐔🐔 При наличии острого языка желательно иметь в запасе либо быстрые ноги, либо сильные руки.

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