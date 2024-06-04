Первый пошёл. "Миграционный консультант" будет осужден за госизмену

А вы знаете, есть такая практически профессия, которую можно было бы назвать "специалист по отправке россиян на ПМЖ за рубеж".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- ВЕЖЛИВЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ И ТРУДОГОЛИКИ: "НЕЗАМЕНИМЫМ" НАШЛИ ЗАМЕНУ. "МИГРАНТСКАЯ ВОЙНА" В РОССИИ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
- «Русские твари»: двое приезжих угрожали продавщице из-за колбасы, а когда за ним приехали, вызвали подмогу, но это не помогло
- Полицейские массово увольняются. Почему? Ответ главе МВД Колокольцеву дал "простой мент"
Свежие комментарии