Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • vasechkin7
    Пока перед законом не станут все равные, (Чиновники, депутаты, следователи,  прокурорские, ФСБэшные и просто обеспече...Полицейские массо...
  • саша дмитренко
    в  принципе  идет  к  тому  что  появится  профессия  МАТЬ,,,рожать и воспитывать  штук  по  10))))Теперь они еще и ...
  • саша дмитренко
    хочешь  проверить?)))))Теперь они еще и ...

Первый пошёл. "Миграционный консультант" будет осужден за госизмену

Первый пошёл. "Миграционный консультант" будет осужден за госизмену

А вы знаете, есть такая практически профессия, которую можно было бы назвать "специалист по отправке россиян на ПМЖ за рубеж".

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Виктор, включите программу правильного письма. Вы дискредитируете нормальных людей.
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2 час.
Лидия Пучкова
и вас?
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1 час.
Лидия Пучкова
а виктор климахин из каких?
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1 час.

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