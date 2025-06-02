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Один на один: Мединский подтвердил встречу с Умеровым

Один на один: Мединский подтвердил встречу с Умеровым

Глава делегации России, помощник президента России Владимир Мединский перед переговорами в Стамбуле подтвердил факт встречи с министром обороны Рустемом Умеровым.

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