В Армении сообщили о просчете рисков подачи заявки на вступление в ЕС

Власти Армении не приняли решения насчет заявки на членство в Евросоюзе, они продолжают анализировать вероятные последствия этого шага, сообщил "Известиям" депутат Национального собрания (парламента) Армении, секретарь фракции "Честь имею" Тигран Абраамян.
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