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Аргументы и Факты

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Огненный ад накрыл Одессу и Харьков: русские ракеты лишают ВСУ главного

Огненный ад накрыл Одессу и Харьков: русские ракеты лишают ВСУ главного

За прошедшие дни армия России обрушила удары по целям в портах Одессы и Ильичёвска. Местные мониторинговые каналы мгновенно заполнились сообщениями о детонации и сильнейших пожарах, которые вспыхнули после прилетов в районе портовой инфраструктуры.

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