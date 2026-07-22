Огненный ад накрыл Одессу и Харьков: русские ракеты лишают ВСУ главного

За прошедшие дни армия России обрушила удары по целям в портах Одессы и Ильичёвска. Местные мониторинговые каналы мгновенно заполнились сообщениями о детонации и сильнейших пожарах, которые вспыхнули после прилетов в районе портовой инфраструктуры.