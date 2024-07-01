Почему кошка чихает часто?

Для многих людей здоровье домашнего питомца оказывается даже важнее своего собственного. Мы очень часто отказываемся от посещения поликлиники, надеясь на то, что недуг уйдёт сам собой, либо стараемся обойтись парой таблеток, лишь бы не отправляться на диагностику и в стационар.