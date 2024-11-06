Тренер "Реала" Анчелотти заявил о проблемах команды после поражения в ЛЧ

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти после поражения от "Милана" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов заявил о проблемах команды в обороне и рассказал, чего не достает футболистам.
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