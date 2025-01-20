РБК: начисленные россиянам проценты по кредитам превысили 600 млрд рублей

Общая сумма процентов по невыплаченным кредитам, которые начислили россиянам на 1 декабря 2024 года, достигла 607,8 млрд рублей, пишет интернет-издание РБК, которое проанализировало статистику Центробанка.
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