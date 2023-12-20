Видео с котиком впервые передали из глубокого космоса на Землю 

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA смотрят видеоролик, который передал зонд Psyche / © NASA / JPL-Caltech Пятнадцатисекундный ролик с участием рыжего полосатого кота по кличке Татерс — питомца одного из сотрудников NASA — стал первым видео, транслируемым из глубокого космоса.
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