Видео с котиком впервые передали из глубокого космоса на Землю 

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA смотрят видеоролик, который передал зонд Psyche / © NASA / JPL-Caltech Пятнадцатисекундный ролик с участием рыжего полосатого кота по кличке Татерс — питомца одного из сотрудников NASA — стал первым видео, транслируемым из глубокого космоса.